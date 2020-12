Auxílio de R$300 e R$600: Saques vão continuar até janeiro; veja o calendário

O Governo Federal e a Caixa Econômica Federal (CEF) seguem liberando as parcelas adicionais do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. O novo calendário confirma que os saques vão continuar sendo liberados em 2021. As retiradas poderão ser feitas até janeiro.

Segundo o cronograma, os pagamentos por meio de depósitos vão seguir até 29 de dezembro. Após algumas semanas, o cidadão poderá realizar o saque ou transferência do dinheiro até 27 de janeiro de 2021.

Inicialmente, o auxílio emergencial estava previstos para ser pago em cinco parcelas de R$600. No entanto, em setembro o benefício foi estendido em mais quatro parcelas de R$300, até dezembro.

É importante destacar que nem todos os benefícios vão receber todas as parcelas adicionais do benefício. A depender de quando teve o cadastro aprovado, alguns terão direito às quatro parcelas, enquanto outros não receberão nenhum pagamento de R$ 300:

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Calendário de pagamento do auxílio emergencial

Confira o calendário oficial completo a seguir:

Ciclo 3

Depósito em conta:

30 de setembro – nascidos em janeiro;

5 de outubro – nascidos em fevereiro;

7 de outubro – nascidos em março;

9 de outubro – nascidos em abril;

11 de outubro – nascidos em maio;

14 de outubro – nascidos em junho;

16 de outubro – nascidos em julho;

21 de outubro – nascidos em agosto;

25 de outubro – nascidos em setembro;

28 de outubro – nascidos em outubro;

29 de outubro – nascidos em novembro; e

1º de novembro – nascidos em dezembro.

Saque e transferência:

7 de novembro – nascidos em janeiro;

7 de novembro – nascidos em fevereiro;

14 de novembro – nascidos em março;

21 de novembro – nascidos em abril;

21 de novembro – nascidos em maio;

24 de novembro – nascidos em junho;

26 de novembro – nascidos em julho;

28 de novembro – nascidos em agosto;

28 de novembro – nascidos em setembro;

1º de dezembro – nascidos em outubro;

5 de dezembro – nascidos em novembro; e

5 de dezembro – nascidos em dezembro.

Ciclo 4

Depósito em conta:

30 de outubro – nascidos em janeiro;

4 de novembro – nascidos em fevereiro;

5 de novembro – nascidos em março;

6 de novembro – nascidos em abril;

8 de novembro – nascidos em maio;

11 de novembro – nascidos em junho;

12 de novembro – nascidos em julho;

13 de novembro – nascidos em agosto;

15 de novembro – nascidos em setembro;

16 de novembro – nascidos em outubro;

18 de novembro – nascidos em novembro; e

20 de novembro – nascidos em dezembro.

Saque e transferência:

7 de novembro – nascidos em janeiro;

7 de novembro – nascidos em fevereiro;

14 de novembro – nascidos em março;

21 de novembro – nascidos em abril;

21 de novembro – nascidos em maio;

24 de novembro – nascidos em junho;

26 de novembro – nascidos em julho;

28 de novembro – nascidos em agosto;

28 de novembro – nascidos em setembro;

1º de dezembro – nascidos em outubro;

5 de dezembro – nascidos em novembro; e

5 de dezembro – nascidos em dezembro.

Ciclo 5

Depósito em conta:

22 de novembro: nascidos em janeiro;

23 de novembro: nascidos em fevereiro;

25 de novembro: nascidos em março;

27 de novembro: nascidos em abril;

29 de novembro: nascidos em maio;

30 de novembro: nascidos em junho;

2 de dezembro: nascidos em julho;

4 de dezembro: nascidos em agosto;

6 de dezembro: nascidos em setembro;

9 de dezembro: nascidos em outubro;

11 de dezembro: nascidos em novembro; e

12 de dezembro: nascidos em dezembro.

Saque e transferência:

19 de dezembro: nascidos em janeiro;

19 de dezembro: nascidos em fevereiro;

4 de janeiro de 2021: nascidos em março;

6 de janeiro de 2021: nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: nascidos em novembro; e

27 de janeiro de 2021: nascidos em dezembro.

Ciclo 6

Depósito em conta:

13 de dezembro: nascidos em janeiro;

13 de dezembro: nascidos em fevereiro;

14 de dezembro: nascidos em março;

16 de dezembro: nascidos em abril;

17 de dezembro: nascidos em maio;

18 de dezembro: nascidos em junho;

20 de dezembro: nascidos em julho;

20 de dezembro: nascidos em agosto;

21 de dezembro: nascidos em setembro;

23 de dezembro: nascidos em outubro;

28 de dezembro: nascidos em novembro; e

29 de dezembro: nascidos em dezembro.

Saque e transferência: