Auxílio de R$300 e R$600: Última semana de pagamentos LIBERADA para todos

A Caixa Econômica Federal chega na última semana de pagamentos do auxílio emergencial, benefício que foi pago a fim de amenizar os impactos econômicos causados durante a pandemia do novo coronavírus. No último dia 23, o benefício foi encerrado para os inscritos no Bolsa Família.

Ao longo de 2020, o Governo Federal efetuou a liberação de até 9 parcelas do benefício, sendo às cinco primeiras no valor de R$ 600 e as últimas quatro parcelas, também chamadas de parcelas residuais. O valor final foi definido no valor de R$ 300.

O pagamento do auxílio emergencial acontece até esta semana. O último pagamento acontece até esta terça-feira (29).

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.