Auxílio de R$300 liberado hoje aos brasileiros; VEJA como receber em sua cidade

Nesta terça-feira, 15 de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai realizar o pagamento nesta terça-feira, 15 de dezembro, uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$600 ou de R$300, a depender de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. Oficialmente, essa será a última parcela do Governo, que ainda define um novo programa assistencial para 2021.

O pagamento liberado nesta terça (15) é o último para cadastrados no Bolsa Família. Recebem hoje, os beneficiários que têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4. Os depósitos para quem não são beneficiários do programa serão retomados quarta-feira, 16 de dezembro (amanhã). A liberação ocorrerá aos nascidos em abril.

Na última quarta-feira (9), o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que o auxílio emergencial deve acabar. No entanto, ainda existe a possibilidade de uma prorrogação, principalmente se o número de mortes diárias por covid-19 aumentar e se houver novas medidas de isolamento social (lockdown).

Entenda como funcionam os diferentes pagamentos e confira o cronograma completo.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família, que geralmente acontece na penúltima semana do mês, em dezembro foi antecipado para esta segunda semana. A Caixa começou com os pagamentos na quinta-feira, 10 de dezembro.

A quarta e última parcela da extensão será liberada até o dia 23 de dezembro para o público do Bolsa Família, de acordo com o dígito final do NIS, nas seguintes datas:

Final do NIS Dezembro 1 10/12 2 11/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 18/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

A grande novidade é que em dezembro o grupo do Bolsa Família também receberá o dinheiro em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem. No entanto, vai continuar podendo sacar com o cartão do programa ou com o Cartão Cidadão. Não será possível acumular os pagamentos do auxílio emergencial e do Bolsa Família.

Pagamentos para os demais beneficiários

Para quem não está cadastrado no programa Bolsa Família terá um calendário diferente a seguir: os Ciclos. A cada ciclo, os cadastrados recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. O cronograma é pago conforme mês de nascimento do trabalhador.

O calendário tem duas datas: uma de depósito na poupança digital e fica disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem e outra quando os saques são liberados.

A Caixa efetua o pagamento, no momento, do ciclo 5 (penúltimo). Os pagamentos deste grupo vão até sábado, 12 de dezembro. Domingo, 13 de dezembro, é iniciado o ciclo 6, o último previsto, começando pelos nascidos em janeiro e fevereiro.

Os saques e transferências dos ciclos 5 e 6 serão no mesmo dia. Dessa forma, os beneficiários poderão sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Veja também: Auxílio emergencial até 2021? Veja o que Paulo Guedes disse em sua nova declaração