Auxílio de R$300 tem 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas liberadas em lote final; veja qual receber

Nesta terça-feira, 29 de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) libera novas parcelas do auxílio emergencial de R$300. O beneficiário poderá receber a parcela conforme o mês em que teve o seu cadastro aprovado.

De acordo com informações do banco, são, ao todo, 4 parcelas diferentes: 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcelas do auxílio emergencial, ou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas da prorrogação com valor de R$300.

Veja qual parcela você poderá receber:

6ª parcela do auxílio emergencial / 1ª parcela de R$300

Quem nasceu em dezembro recebe a primeira parcela da prorrogação de R$ 300 do auxílio emergencial nesta terça-feira (29). Hoje a Caixa Econômica Federal (CEF) finaliza todos os pagamentos. O dinheiro do auxílio é depositado em conta poupança social digital da Caixa.

Os pagamentos do ciclo 6, o último do auxílio, começaram a ser feitos no dia 13 de dezembro. Apesar do pagamento para todos os grupos chegar ao fim hoje, a liberação de saque em espécie e transferência bancária continua durante todo o mês de janeiro do ano que vem.

Os beneficiários que nasceram em dezembro poderão fazer o saque em espécie e transferência a partir de 27 de janeiro de 2021. Recebem a primeira parcela de R$ 300 atualmente quem começou a receber as de R$ 600 em julho. Essa é a única parcela da prorrogação a que o grupo terá direito. Veja abaixo o cronograma do ciclo 6.

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saques

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

7ª parcela do auxílio emergencial / 2ª parcela de R$300

Os beneficiários que nasceram em dezembro recebem a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300 nesta terça-feira (29). Com esse pagamento, a Caixa Econômica Federal encerra o cronograma de pagamentos deste ciclo. Mas os saques continuam sendo liberados até o dia 27 de janeiro de 2021.

Essa parcela é paga para todos os beneficiários que começaram a receber o auxílio de R$ 600 em junho. Esse grupo tem direito a apenas duas parcelas da prorrogação, embora a Caixa pague até quatro parcelas da extensão, dependendo de quando o programa original começou a ser creditado em conta poupança social digital da Caixa.

Quem nasceu em dezembro poderá fazer o saque em espécie da segunda parcela de R$ 600 ou a transferência bancária a partir de 27 de janeiro do ano que vem. Veja abaixo todas as datas dos pagamentos realizados e de liberações de saques futuros.

Veja abaixo o cronograma completo deste ciclo do auxílio.

Saques

8ª parcela do auxílio emergencial / 3ª parcela de R$300

O pagamento do auxílio emergencial será finalizado nesta terça-feira (29). Depois de hoje, nenhum pagamento do programa será feito pela Caixa Econômica Federal (CEF). Recebem hoje a terceira parcela de R$ 300 do programa os beneficiários que nasceram em dezembro.

Essa parcela do auxílio é paga atualmente para quem começou a receber o programa original, que paga R$ 600 por parcela, em maio. Apesar da Caixa pagar até quatro parcelas de R$ 300, quem começou a receber as parcelas de R$ 600 em maio tem direito a apenas três.

O saque e transferência da segunda e da terceira parcela de R$ 300 ficarão disponíveis para quem nasceu em dezembro a partir do dia 27 de janeiro de 2021. Apesar da segunda e terceira parcelas de R$ 300 terem sido pagas em datas diferentes, o saque delas ficará disponível na mesma data. Confira abaixo todo o calendário deste ciclo.

Saques

9ª parcela do auxílio emergencial / 4ª parcela de R$300

Nesta terça-feira (29), o pagamento do auxílio emergencial de R$ 300 será finalizado para todos os beneficiários do programa. Ou seja, recebem hoje os beneficiários que nasceram em dezembro.

A quarta parcela de R$ 300 é a última da prorrogação do programa. A extensão foi paga após as cinco primeiras parcelas de R$ 600. E essas quatro parcelas foram pagas apenas para quem começou a receber o programa em abril e quem era beneficiário do Bolsa Família. Esse último grupo volta a receber o Bolsa em janeiro de 2021.

Também em janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal retoma a liberação de saques e transferências da quarta parcela de R$ 300 do auxílio. Quem nasceu em dezembro poderá realizar as duas operações apenas a partir do dia 27 de janeiro de 2021. Confira todo o cronograma abaixo, com as datas de pagamento e de saque.

Saques

