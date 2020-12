Auxílio emergencial: 2 pagamentos da 9ª parcela são CONFIRMADOS até o Natal

Até terça-feira da semana que vem, 29 de dezembro, os beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal receberão os pagamentos diretamente na conta digital criada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

No entanto, os nascidos entre janeiro e outubro receberão o benefício antecipado, uma vez que de hoje, 21, até o feriado de Natal, o banco realizará o pagamento para nascidos em dois meses diferentes.

Na segunda (21), recebem os nascidos em setembro, enquanto na quarta-feira (23), recebem os beneficiários que fazem aniversário em outubro. Os demais pagamentos são para os nascidos em novembro (dia 28) e dezembro (dia 29).

Vale destacar que o valor pago de R$300 faz parte do calendário Ciclo 6 do programa social, será liberado na conta digital da Caixa Econômica Federal. O valor poderá ser movimentando por meio do app Caixa Tem.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

