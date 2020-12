Auxílio emergencial 2021: LIBERADOS pagamentos de R$300 e R$600 na segunda e quarta-feira

Os pagamentos do auxílio emergencial de R$300 chegaram ao fim na última terça-feira, 28 de dezembro. Apesar disso, a Caixa seguirá efetuando os pagamentos do benefício em 10 datas diferentes. Os saques do auxílio emergencial seguirão sendo liberados até 27 de janeiro.

Na próxima semana, está confirmado que o banco vai liberar o saque do benefício em duas datas:

04 de janeiro (segunda-feira) – nascidos em março

06 de janeiro (quarta-feira) – nascidos em abril

O calendário vai dar acesso aos brasileiros aprovados que aguardam sacar o dinheiro em espécie dos Ciclos 5 e 6, ou a 8ª e 9ª parcela, respectivamente.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, banco responsável pelos pagamentos, foi criado um calendário específico para os trabalhadores que já receberam o benefício por meio da conta, mas que ainda seguem aguardando receber o seu valor em dinheiro.

Prorrogação do auxílio emergencial para 2021

Após o dia 27 de janeiro, estará encerrado oficialmente o programa auxílio emergencial. Até então, o benefício não foi prorrogado pelo Governo Federal, embora existam inúmeros projetos para prorrogação do benefício até março de 2021.

No entanto, até agora o benefício não foi prorrogado pelo Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o fim do Auxílio Emergencial na última quarta-feira, 30 de dezembro. Em uma praia na cidade de Praia Grande, em São Paulo, ele disse que o benefício “chegou no limite”.

“Querem que a gente renove (o auxílio emergencial), mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao limite”, disse o presidente no meio de apoiadores. Ele citou o rombo nas contas públicas do governo nessa mesma fala.

“Sei que muitos cobram, querem coisa melhor e alguns esquecem até que estamos terminando um ano atípico. Nós nos endividamos em R$ 700 bilhões para conter a pandemia”, completou Bolsonaro. Pessoas da comitiva publicaram o vídeo nas redes sociais.

