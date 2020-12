Auxílio emergencial: 6 milhões recebem última parcela

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (28) um total de 3,2 milhões de beneficiários que recebem a última parcela do Auxílio Emergencial. O pagamento será feito para aquelas pessoas que não se enquadram no programa Bolsa Família e nasceram em novembro. Até o momento não há informações oficiais que afirmar que o auxílio emergencial será prorrogado.

Ao todo 6,4 milhões de pessoas receberão está semana a última parcelo do Auxílio Emergencial. O último pagamento será realizado amanhã, porém os saques se estendem até janeiro. Isso se não houver novidades se o auxílio emergencial será prorrogado.

Nesta terça-feira (29), os depósitos da última parcela do Auxílio Emergencial serão feitos pela Caixa para outros 3,2 milhões de pessoas, nascidas em dezembro.

Os valores da última parcela do Auxílio Emergencial podem variar entre R$ 300 e R$ 600 a depender da situação dos beneficiários e regras já estabelecidas pela Caixa.

Confira o calendário completo:

Mês de aniversário Depósito ciclo 5 Depósito ciclo 6 Saques Janeiro 22/nov 13/dez 19/dez Fevereiro 23/nov 13/dez 19/dez Março 25/nov 14/dez 04/jan Abril 27/nov 16/dez 06/jan Maio 29/nov 17/dez 11/jan Junho 30/nov 18/dez 13/jan Julho 02/dez 20/dez 15/jan Agosto 04/dez 20/dez 18/jan Setembro 06/dez 21/dez 20/jan Outubro 09/dez 23/dez 22/jan Novembro 11/dez 28/dez 25/jan Dezembro 12/dez 29/dez 27/jan

Auxílio emergencial será prorrogado?

Até o momento a resposta é não. A expectativa é que o número de beneficiários do programa Bolsa Família aumente se não houver, por parte do Governo Federal, renovação ou nova proposta de programa similar.

O fim total do Auxilio Emergencial tem gerado receios para aqueles que precisam dele ou para aqueles que têm acompanhado a situação da economia do Brasil.

“[A prorrogação] É o caminho certo para o insucesso. Temos que ter a coragem de tomar decisões. Pior que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão. Temos que decidir, temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país”, afirmou Bolsonaro em evento em Foz do Iguaçu (PR).

Em entrevistas recente Bolsonaro também descartou o lançamento do Renda Brasil. “Quem falar em Renda Brasil, eu vou dar um cartão vermelho, não tem mais conversa”, disse em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, da TV Band.

O Renda Brasil seria uma espécie de substituto do Bolsa Família. Programa que foi amplamente divulgado pelo governo e agora está cancelado, conforme as palavras do chefe máximo do estado.