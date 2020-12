Auxílio emergencial até 2021? Veja o que Paulo Guedes disse em sua nova declaração

Nesta quarta-feira, 09 de dezembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que o Governo Federal está diminuindo, de forma gradativa, o pagamento do auxílio emergencial e que o benefício chegará ao seu final em dezembro. Segundo o ministro, o Brasil lidou bem com a pandemia, se comparado com outras economias.

“Entre essas reformas estruturais, depois de encontrar a pandemia, um dos pontos mais importantes, além da questão regulatória, de gás natural, mineração etc, abrimos a economia para investimento estrangeiro. Acho que antes do fim do ano, vamos dar outro sinal forte de que estamos reduzindo os subsídios de forma geral no Brasil. Acho que isso vai acontecer antes do fim do ano. Será um outro sinal”, disse Guedes a investidores.

Além disso, Guedes falou que “há apenas dois dias, o presidente deu outro sinal, o anúncio de que auxílio emergencial, que ajudou na recuperação, será removido em 31 de dezembro. Nós já reduzimos à metade e agora, no final do ano, vamos removê-lo. Demos esses sinais de que vamos reduzir os gastos com a pandemia”.

Além do mais, o ministro confirmou que o auxílio foi liberado aos brasileiros para que fosse realizado o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. “Nós estamos reduzindo gradativamente estes incentivos”, afirmou.

‘Ninguém vive dessa forma’, diz Bolsonaro sobre prorrogação do auxílio emergencial

Em declaração em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a negar a proposta de prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021. Atualmente, o benefício está sendo pago no valor de R$300 e seguirá até 31 de dezembro.

“Nada mais dignifica o homem do que trabalho, é o que nós precisamos. Temos internamente os nossos problemas, ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos, por ocasião da pandemia. Você [Benítez] fez o mesmo no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios, ninguém vive dessa forma, é o caminho certo para o insucesso”, disse Bolsonaro ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

O evento teve a maioria das autoridades presentes, incluindo Bolsonaro e o governador da Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu que não espera prorrogar o auxílio emergencial. O presidente disse ainda que torce para que o coronavírus esteja “de partida” do país. A declaração foi dada para um grupo de apoiadores que estava em frente ao Palácio da Alvorada.