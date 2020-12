Auxílio emergencial bate recorde de pagamentos; 67,9 mi são beneficiados

O governo federal divulgou na última segunda-feira (14) um balanço dos números do auxílio emergencial até o último final de semana.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor total pago pelo auxílio, concedido em razão da pandemia do coronavírus, ultrapassou R$ 275 bilhões, com 67,9 milhões de beneficiários.

A pasta informou que concluiu no último sábado (12) o quinto ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. Agora, o governo realiza o pagamento da quarta e última parcela no valor de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento teve início no dia 10 e vai até o próximo dia 23 de dezembro.

O auxílio emergencial começou a ser pago no início da pandemia e seu encerramento está previsto para janeiro, com a última data no calendário de saques do sexto ciclo de pagamentos marcada para 27.

Segundo o governo, apenas neste último ciclo o pagamento será de R$ 40,8 milhões, sendo R$ 40 milhões destinados a quem recebe a extensão do benefício.

O balanço atual dos pagamentos mostra que a região mais beneficiada foi a Sudeste, com 38,3% (R$ 104,7 bilhões) do valor total. O Nordeste vem em segundo lugar, com 32,6% (R$ 88,8 bilhões), em terceiro aparece o Sul, com 11,2% (R$ 30,6 bilhões), depois o Norte, com 10,4% (R$ 28,4 bilhões), e por fim o Centro Oeste, com 7,5% (R$ 20,5 bilhões).

Veja quantas parcelas você receberá na prorrogação do auxílio

As parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300 são válidas apenas para os beneficiários que já estão recebendo o benefício de R$ 600. No entanto, o número de parcelas depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a receber o benefício no valor inicial.

As novas parcelas no valor R$ 300 começam a ser pagas somente após a conclusão das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não serão feitas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras.