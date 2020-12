Auxílio emergencial bloqueado? Veja o que levar à DPU para contestar

A pessoa que teve o auxílio emergencial negado, cancelado ou bloqueado poderá contestar a decisão por meio da DPU (Defensoria Pública da União). Recentemente, o governo divulgou uma lista detalhada de quais documentos são necessários para realizar a contestação.

A lista varia conforme o caso do solicitante. O serviço prestado pela DPU está disponível apenas para quem mora em regiões atendidas por uma das 70 unidades do órgão. Está presente em todas as capitais do país e mais 43 municípios.

A DPU atua em parceria com o governo desde de junho para agilizar as contestações e revisões. Com acesso livre a sistemas e bancos de dados, a revisão pode ser feita sem a necessidade de pagar um advogado particular ou entrar com um processo judicial.

Documento varia conforme o caso

Os documentos necessários dependem do motivo que levou o governo a negar, bloquear ou cancelar o benefício.

O motivo aparece quando a pessoa acessa a conta pelo site do auxílio emergencial, pelo site da Dataprev ou pelo aplicativo do auxílio.

A pessoa que teve o cadastro negado pelo motivo de supostamente possuir emprego formal, por exemplo, deve levar como documento para a contestação a carteira de trabalho registrando o final do vínculo de emprego ou um print da tela do Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) que comprove o não recebimento de salário nos últimos três meses.

Confira abaixo as principais mensagens que aparecem para quem teve o auxílio emergencial ou o auxílio extensão (R$ 300) negado (inelegibilidade):

Recebe benefício previdenciário ou assistencial

É servidor público / Possui renda formal como agente público / É agente público estadual, distrital ou municipal

É servidor público militar

Recebe seguro-desemprego ou seguro-defeso

Possui emprego formal

Com vínculo de emprego intermitente ativo

Menor de 18 anos

Com registro de falecimento

É político eleito

Recebeu renda acima de R$ 28.559,70 em 2018

Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no Imposto de Renda relativo ao ano de 2019 (ou era dependente de alguém nesta situação)

Recebeu, em 2019, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma anual foi superior a R$ 40 mil (ou era dependente de alguém nesta situação)

Tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil (ou era dependente de alguém nesta situação)

Identificado pela Polícia Federal como residente no exterior

Está preso em regime fechado

Está preso e não há informação do regime de cumprimento da pena

Possui Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Bem)

A lista completa de documentos pode ser conferida AQUI. Lembrando que cada mensagem tem uma lista específica de documentos que podem ser usados na contestação via DPU.