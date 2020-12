Auxílio emergencial: Caixa confirma o FIM das parcelas de R$ 300 e R$ 600

Os pagamentos do auxílio emergencial, nos valores de R$300 e R$600, serão concluídos pela Caixa Econômica Federal nos próximos dias. No próximo dia 13 de dezembro, domingo, o banco começará os depósitos do último ciclo do programa.

A Caixa Econômica Federal, gestora dos pagamentos, vai pagar a todos os beneficiários até o próximo dia 29 (para todos) e até o dia 23 de dezembro (para beneficiários do Bolsa Família). A medida visa atender o que determina o decreto de calamidade pública, que seguirá em vigor até 31 de dezembro de 2020.

Ao todo, foram quase 68 milhões de brasileiros aptos a receberem o benefício. Vale destacar que esse quantitativo não foi aprovado todos de uma vez, ou seja, a liberação ocorreu em lotes espalhados ao longo do ano, desde a abril. Sem considerar o programa Bolsa Família, são seis ciclos de pagamentos.

A Caixa manterá neste último ciclo a regra que antecipa as datas de depósitos na conta digital, que permite apenas compras e pagamento de contas pelo aplicativo Caixa Tem, e só depois liberará os saques e transferências bancárias, que serão permitidos entre 19 de dezembro e 27 de janeiro.

Ciclo 5 e 6

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

