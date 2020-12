Auxílio Emergencial: Começa HOJE a última semana de pagamento; veja quem recebe

Nesta segunda-feira (21) começam os últimos quatro dias de pagamentos do auxílio emergencial. Receberão os beneficiários nascidos entre setembro e dezembro. Os pagamentos estão incluídos no Ciclo 6.

A Caixa Econômica Federal vai depositar o pagamento na poupança social digital, que pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Os nascidos em setembro receberão o pagamento nesta segunda-feira (21). Já os nascidos em outubro receberão o pagamento nesta quarta-feira, 23 de dezembro.

Os demais valores serão depositados no dia 28, para os beneficiários nascidos em novembro, e no dia 29, para os nascidos em dezembro.

Calendário completo de dezembro – Auxílio de R$300 e R$600

21 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de setembro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 8

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 8 recebem a nona parcela de R$ 300.

22 de dezembro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 9 recebem a nona parcela de R$ 300.

23 de dezembro (quarta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de outubro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 0

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 0 recebem a nona parcela de R$ 300.

28 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de novembro recebem o pagamento do ciclo 6.

29 de dezembro (terça-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem o pagamento do ciclo 6.

E assim se encerra o pagamento do auxílio emergencial oficialmente divulgado pelo governo. Como mencionado anteriormente, o saque em dinheiro do ciclo 6 assim como do ciclo 5 será liberado no mês de janeiro.