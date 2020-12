Auxílio emergencial de R$300 e R$600: CAIXA vai pagar para 36 milhões em 2021

O auxílio emergencial de R$300 e R$600 chega em sua reta final. No entanto, muitos trabalhadores ainda receberão o pagamento até 27 de janeiro, prazo estipulado pelo Governo Federal para encerrar os pagamentos do benefício. De acordo com dados da Caixa, até 27 de janeiro, um total de 36 milhões de pessoas ainda receberão o auxílio emergencial.

A liberação vai acontecer aos nascidos de março a dezembro. Serão efetuados os pagamentos aos beneficiários do programa assistencial por meio de saques em espécie. Veja:

Quem não está cadastrado no programa Bolsa Família deverá seguir um calendário totalmente diferente do programa assistencial. Acontece que a liberação do calendário de pagamentos do auxílio emergencial para quem se cadastrou está sendo feita por meio de ciclos.

A cada ciclo – são 6 no total -, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. São duas etapas de pagamentos:

Inicialmente, o dinheiro será depositado por meio da poupança digital e ficará liberado somente para pagamentos via Caixa Tem.

Após isso, o auxílio é liberado para saques e transferências.

O calendário dos saques e transferências dos ciclos 5 e 6 é o mesmo, ou seja, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

O número de parcelas a receber depende de quando o trabalhador, que não faz parte do Bolsa Família, começou a ganhar o benefício no valor inicial.

De acordo com o Governo Federal, as novas parcelas do benefício, no valor de R$300, começaram a ser pagas apenas após o fechamento das cinco parcelas iniciais de R$ 600. Novas inscrições não foram liberadas, portanto, apenas quem foi aprovado para as parcelas de R$ 600 poderá receber as parcelas extras. Sendo assim:

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho: 6 parcelas

Veja também: Bolsa Família será o novo auxílio emergencial em 2021?