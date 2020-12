Auxílio emergencial de R$300 e R$600 terá pagamentos NESTA quinta, 17; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal (CEF) seguirá liberando os pagamentos do auxílio emergencial nesta quinta-feira, 17 de dezembro. Todos os beneficiários receberão as suas últimas parcelas do programa assistencial durante pandemia do novo coronavírus.

Durante todo o mês de dezembro, será pago o 6º e último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. No entanto, vale destacar que os saques do ciclo 6 serão pagos somente no mês de janeiro de 2021.

São, ao todo, 4 ciclos diferentes de pagamento vão ocorrer no mês de dezembro, desde a liberação do saldo em conta poupança social como a liberação do saque em dinheiro.

O que será liberado neste mês de dezembro?

Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro

Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro

Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro

Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro

Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

Veja o calendário completo de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.

Calendário da quinta-feira, 17 de dezembro

17 de dezembro (quinta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de maio recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 6

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 6 recebem a nona parcela de R$ 300.

