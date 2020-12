Auxílio emergencial será pago para mais 6,6 milhões neste domingo (20)

Neste domingo (20), a Caixa Econômica Federal (CEF) paga o auxílio emergencial para mais beneficiários. Desta vez, a última parcela será paga para 6,6 milhões de trabalhadores que estão fora do Bolsa Família. Esse grupo nasceu em julho e em agosto.

Destes, 6,4 milhões irão receber alguma parcela do auxílio emergencial de R$ 300. Os demais 129 mil receberão pagamento de alguma parcela de R$ 600. O saque ficará disponível para quem nasceu em julho a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Para quem nasceu em agosto, o saque ficará disponível a partir de 18 de janeiro.

Os beneficiários do Bolsa Família não recebem pagamento aos fins de semana. Os pagamentos ocorrem apenas em dias úteis. Segunda-feira (21), o grupo volta a receber a quarta e última parcela de R$ 300 do programa. O calendário deste grupo chega ao fim na próxima quarta-feira (23). Veja abaixo todo o calendário para quem não faz parte do Bolsa Família.

Pagamento do auxílio

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque e transferência do auxílio

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro