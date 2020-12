Avaí afasta jogadores flagrados em bar por tempo indeterminado

O Avaí se manifestou sobre o caso dos jogadores flagrados em um bar e que foram cobrados por torcedores. Através de um comunicado oficial, o clube ofereceu assistência aos atletas pelas agressões sofridas, mas determinou que eles serão multados e afastados das atividades por tempo indeterminado.

A nota destaca que o time repudia, com veemência, os atos de violência e ameaça que os integrantes de equipe foram alvo. No entanto, ressalta que os jogadores descumpriram os protocolos de segurança de covid-19 e desrespeitaram o isolamento social. Assim, o Avaí acabou optando pelas punições da multa e do afastamento.

No último domingo, o zagueiro Airton, o volante Ralf e os atacantes Ronaldo e Jonathan foram abordados por torcedores na saída de um bar em Florianópolis, em Santa Catarina. A situação mais grave aconteceu com Airton, que foi agredido com dois socos no rosto.

Confira o comunicado do Avaí na íntegra:

O Avaí F.C., vem a público se manifestar sobre as absurdas agressões com alguns atletas ocorridas no dia 06/12/2020, por

volta das 21 horas, repudiando, veementemente, qualquer ato de violência ou ameaça física ou verbal para com seus integrantes do quadro de futebol.

Por outro lado, o Avaí F.C. entende que estes atletas descumpriram uma orientação do departamento médico (Protocolo interno da COVID-19) e não respeitaram o isolamento social, além dos cuidados necessários para evitar o contágio exigido pelas autoridades sanitárias, podendo trazer sérios riscos para o ambiente de trabalho.

Assim, o clube tomou as seguintes medidas internas necessárias para o momento:

1. Os atletas terão toda a assistência do clube relacionadas às agressões sofridas;

2. Os atletas serão afastados de suas atividades no clube por tempo indeterminado;

3. Os atletas serão multados em seus salários com pagamento de multa;

4. O clube reforçará que o grupo de atletas cumpra o que foi determinado pelas autoridades de saúde.