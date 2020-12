Avaí sai atrás, mas busca empate contra o Operário pela Série B

Na noite desta quinta-feira, pela abertura da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Operário-PR e Avaí duelaram no Germano Kruger e ficaram no empate em 1 a 1. Os paranaenses saíram na frente com Bonfim, mas os catarinenses buscaram a igualdade no marcador no fim da partida, com Getúlio.

Com o resultado, as duas equipes sobem na tabela, ao menos momentaneamente. Agora, o Operário é o 11º colocado com 34 pontos. Já o Avaí, com 37, aparece em sétimo lugar.

A primeira etapa foi de poucas emoções para os dois lados. O duelo foi mais brigado no meio-campo, sem grandes chances de gols. O aspecto positivo ficou pela recomposição defensiva das duas equipes, mas a falta de criatividade nos setores de criação deixaram o jogo morno até o intervalo.

No segundo tempo, o Operário voltou com mais gás e abriu o marcador aos 11 minutos, quando Bonfim subiu no segundo andar e completou de cabeça a cobrança de escanteio. Com a vantagem, a equipe paranaense fez jogo mais conservador, mas não sofreu grandes sustos, já que o Avaí não conseguia chegar com perigo. Mesmo assim, os catarinenses foram valentes na reta final do jogo e buscaram o empate aos 43, quando Getúlio completou cruzamento pela esquerda.