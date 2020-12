Avião elétrico poderá decolar em pistas de apenas 25 metros

A startup alemã Metro Hop revelou nesta semana um modelo de avião elétrico de pouso e decolagem em pistas curtas (STOL). Em destaque, ele será capaz de iniciar voos em um espaço de apenas 25 metros.

Com uma bateria eficiente, a aeronave poderá realizar viagens com distâncias de até 200 km com apenas uma carga. Ela utiliza um motor que consegue garantir uma velocidade de cruzeiro de até 400 km/h.

Modelo da Metro Hop deve ser utilizado para táxi aéreo.Fonte: Metro Hop/Divulgação

Segundo a fabricante, o avião possui um sistema especial de trem de pouso ativo e usa o motor elétrico em pelo menos uma das rodas para fornecer a aceleração. Dessa maneira, ela não depende apenas das hélices para ganhar velocidade e decolar.

A aeronave também traz uma tecnologia que permite levantar e abaixar a própria carroceria. Assim, é possível incliná-la para trás para aumentar a sustentação quando realizar pousos ou decolagens em espaços curtos.

Para o desenvolvimento do atual protótipo, a Metro Hop teve o apoio financeiro do Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia (ESA). A startup também ocupa um escritório no Centro Aeroespacial Alemão, na cidade de Oberpfaffenhofen.

A aeronave também terá modelo especial para transporte de carga.Fonte: Metro Hop/Divulgação

Alternativa para o táxi aéreo

Por precisar de pouco espaço para pouso e decolagem, a aeronave elétrica da Metro Hop é considerada uma alternativa para o táxi aéreo. Funcionando com energia limpa, o modelo pode realizar voos a partir do topo de prédios com área de 60 metros.

Além disso, o protótipo apresentado ainda tem a vantagem de ter uma fuselagem alada convencional. Portanto, ele pode obter uma certificação para atuar como uma aeronave elétrica para decolagem e pouso vertical.

A Metro Hop também destaca que o avião será capaz de realizar transportes de cargas para curtas distâncias. Assim, ela atuaria para levar mercadorias entre cidades sem possíveis atrasos por conta do tráfego.

Assista ao vídeo de apresentação da aeronave: