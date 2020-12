AVON abre vagas de estágio para 2021

A Avon, multinacional de cosméticos que agora faz parte do grupo Natura &Co, abriu recentemente o processo para seleção de estagiários para 2021. Neste ano, como parte de sua política de diversidade, a empresa deixou de exigir o domínio da língua inglesa como um pré-requisito obrigatório.

Além disso, outra novidade é que o processo tem como objetivo a contratação de, no mínimo, 50% de estudantes negros, com destaque para mulheres pretas e pardas.

Alunos matriculados em qualquer curso superior, com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, podem se inscrever no processo seletivo. São aproximadamente 30 vagas para os mais diversos setores, como Marketing, Comunicação, Logística, Vendas, Regulatório, Engenharia, RH, Administração, Jurídico e Compras.

As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP) e Cabreúva (SP), por isso, é fundamental que o candidato esteja ciente da localização na hora da escolha, conciliando as atividades na empresa com os estudos.

Como se candidatar?

Se você deseja se interessou por alguma das áreas, saiba que é muito simples se candidatar. As inscrições devem ser realizadas até dia 13 de janeiro diretamente no site do processo seletivo. A participação será totalmente online e compreenderá testes comportamentais, desafios individuais e entrevistas.

Universitários de todas as faixas etárias e cursos são bem-vindos, independentemente do gênero, raça e etnia.

Fique ligado nas novidades do Notícias Concursos e não perca a oportunidade de garantir a sua vaga de emprego.