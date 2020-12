Baby Yoda pode ser projetado em realidade aumentada na sua sala

Há alguns meses, a Google vem adicionando figuras de animais em realidade aumentada à sua ferramenta de pesquisas. Nesta semana, a plataforma fez uma surpresa para os fãs da franquia Star Wars e acrescentou o famoso Baby Yoda.

O personagem da série The Mandalorian, também conhecido como A Criança ou Grogu, agora pode ser visualizado de diversos ângulos. Em destaque, o jovem jedi também pode ser “fotografado” em ambientes reais.

Opção de realidade aumentada aparece na descrição do personagem no Google.Fonte: TecMundo

Para ver o personagem em 3D, o usuário deve digitar “Baby Yoda” ou “The Child” na aba de pesquisa do Google no celular ou no tablet. Em seguida, basta descer a página e clicar na opção “Veja em 3D”.

No primeiro momento, a pessoa vai visualizar a figura em um fundo branco ou cinza. Então, dependendo do modelo do dispositivo móvel, é possível ter acesso à opção “Ver no seu espaço” e posicionar a Criança em um ambiente real.

Outro detalhe interessante é que, enquanto a pessoa observa o Baby Yoda com o recurso de realidade aumentada, o personagem faz alguns movimentos. Por exemplo, ele pisca os olhos e mexe a cabeça e as orelhas.

Baby Yoda já está preparado para o Natal.Fonte: TechCrunch/Reprodução

Season Finale de The Mandalorian

A ação da Google acontece na semana em que o episódio final da 2ª temporada de The Mandalorian chega ao streaming Disney+. Dessa forma, esse é um meio dos fãs do spin-off de Star Wars matarem a saudade do Baby Yoda até a próxima temporada.

Segundo a plataforma, os novos episódios da atração vão estrear apenas em dezembro de 2021. Caso você ainda não tenha assistido ao programa, conheça 10 razões para acompanhar essa aventura espacial.

Por fim, vale frisar que a Google já realizou diversas parcerias com a Disney e a Lucasfilm. Por exemplo, recentemente eles lançaram o The Mandalorian AR Experience, app de realidade aumentada exclusivo para dispositivos 5G.