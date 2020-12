Bacia do Paraná: Conheça esta importante bacia hidrográfica

O Brasil tem diversas bacias hidrográficas, uma das mais importantes é a Bacia do Paraná. Aliás, ela fica localizada nas regiões sudeste, centro-sul do país e centro-leste da América do Sul.

Dessa forma, no território brasileiro ela incorpora os seguintes estados:

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

São Paulo

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Goiás

Distrito Federal

A saber, a Bacia Platina ou Bacia do Rio da Plata, é formada pelas bacias hidrográficas:

Paraguai

Paraná

Uruguai

A Bacia do Paraná poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Principais características da Bacia do Paraná

A Bacia do Paraná possui uma área de 1,5 milhões km², desse número 800 mil km² ficam no Brasil. Aliás, o maior rio da bacia é o rio Paraná, ele recebe águas de diversos outros, podemos destacar: Tietê, Grande e Paranapanema.

Além disso, a Bacia do Paraná abastece a Usina Binacional de Itaipu, importante fornecedora de energia elétrica.

Antes de tudo, ela também apresenta um solo fértil, possibilitando o desenvolvimento da agropecuária intensiva. Embora essas investidas do homem venha prejudicando o meio ambiente.

Por isso, acabou tornando-se uma das regiões mais desenvolvidas do país e da América Latina, devido à alta biodiversidade, riqueza de recursos naturais, águas e solo muito rico.

Em contrapartida, a região sofre com diversos problemas, entre eles:

Intensa exploração dos recursos naturais

Urbanização e industrialização desenfreada

Poluição

Desmatamento

Assoreamento dos rios

Utilização de agrotóxicos

Geologia e Estratigrafia

A Bacia do Paraná foi formada durante os períodos Paleozoico e Mesozoico. Todavia, ela fica localizada em regiões tectônicas estáveis.

Além disso, trata-se de uma bacia sedimentar intracratônica, formada por rochas sedimentares e ígneas.

A saber, ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil, possui depressão ovalada, formada por rios e planaltos. A região é contemplada com um clima quente e úmido, por isso recebe uma boa quantidade de chuvas.

Ademais, encontra-se diversos recursos naturais nela, podemos citar:

Argila

Basalto

Calcário

Cobre

Ouro

Ametista

Arenito

Carvão Mineral

Gás Natural

Urânio

Betume

Entre outros

Por fim, vamos citar os principais rios que formam a bacia, entre eles:

Paraná

Grande

Tietê

Paranapanema

Ivaí

Paranaíba

Iguaçu