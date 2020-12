Back 4 Blood ganha vídeos com mais gameplay e diário de devs

A desenvolvedora Turtle Rock Studios publicou novos vídeos do título cooperativo Back 4 Blood, agora trazendo mais conteúdos de gameplay e entrevistas com devs sobre os principais conceitos do game.

Segundo o estúdio, a equipe criadora de Left 4 Dead vem trabalhando em um “game totalmente novo e original que retorna às raízes para entregar a experiência definitiva de um FPS cooperativo de nova geração”. O diretor criativo Phil Robb também comentou que seu time está focado há 10 anos no título, escutando os pedidos da comunidade e adaptando as principais exigências.

Como é possível ver nos vídeos, Back 4 Blood é um resgate a seu antecessor espiritual, funcionando basicamente da mesma forma — incluindo aspectos de IA, hordas, lobby e level design — porém com detalhes interessantes como um sistema de cards, onde os jogadores poderão customizar a experiência antes de sair para combater os infectados. alterando efeitos de cenário, presença de monstros especiais e muito mais.

O título irá trazer novas espécies de zumbis de todos os tamanhos, inclusive os tradicionais cuspidores, explosivos, saltadores e os padrões que fazem volume nos mapas. E graças à presença de muitas ambientações diferentes que intercalam entre locais fechados e abertos, o game deverá ter seu fator replay como o grande destaque, com cada partida jogada sendo uma experiência totalmente diferente para a equipe.

Back 4 Blood será lançado em 22 de junho de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC (via Steam e Epic Games Store).