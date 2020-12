Bahia anuncia Dado Cavalcanti como novo treinador um dia após demitir Mano Menezes

Mano Menezes encerrou na noite do último domingo (20) sua passagem como técnico do Bahia. Após a derrota por 4 a 3 para o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o clube anunciou o desligamento do treinador.

Nesta segunda-feira (21), o Tricolor agiu rápido e anunciou o novo treinador. Trata-se de Dado Cavalcanti, que já teve passagem pelo Bahia.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Veja abaixo o pronunciamento do do Bahia:

De volta ao clube no final de outubro para o departamento de futebol, Dado Cavalcanti assumirá o comando técnico do Esquadrão a partir do jogo de domingo, contra o Internacional, na Fonte Nova.

O profissional foi o treinador do Time de Transição (sub-23) até o início da pandemia, em março, quando o projeto infelizmente precisou ser interrompido, e trabalhará com os auxiliares Cláudio Prates e Pedro Gama.

Durante sua primeira temporada no Bahia, iniciada em abril de 2019, Dado levou a equipe para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e para o título do Campeonato Baiano, o qual esteve em mais da metade da campanha.

Pernambucano de 39 anos, também já treinou Santa Cruz, Coritiba, Ponte Preta, Náutico, CRB, Ceará, Paraná e Paysandu.

Dado Cavalcanti está de volta ao Bahia Divulgação/EC Bahia

Foi bicampeão da Copa Verde e campeão paraense pelo Papão, além da Copa Pernambuco pelo Santa.