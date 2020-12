Bahia anuncia demissão de Mano Menezes e diz que tomará providências após investigar acusação de racismo envolvendo Indio Ramírez

Mano Menezes não é mais técnico do Bahia. Neste domingo (20), após a derrota por 4 a 3 para o Flamengo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube baiano anunciou a demissão do treinador. O Tricolor também se posicionou sobre a acusação de racismo envolvendo o meia Indio Ramírez.

“O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão”, começou por dizer o clube.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Indio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso”, completou.

O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão. Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Indio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 21, 2020

Após a partida, ainda no gramado, o volante do Flamengo Gerson acusou o meia colombiano de racismo. O jogador rubro-negro também citou Mano Menezes.

“Quero falar uma coisa: tenho vários jogos pelo profissional e eu nunca vim falar aqui nada para a imprensa, até porque nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Depois o Mano (Menezes) até falou ‘É, agora você é vítima, porque o Daniel Alves te atropelou’, mas teve respeito”.

“O Ramirez, quando a gente tomou o segundo gol, o Bruno Henrique fingiu que ia chutar uma bola, ele reclamou com o Bruno, e eu fui falar com ele, e ele falou bem assim para mim: “Cala a boca, negro”. Eu nunca sofri. Mas isso eu não aceito. Eu nunca falei de treinador, mas o Mano tem que saber respeitar. Estou vindo falando em nome de todos os negros do Brasil”, disse ao Premiere.

O Bahia é o 16º colocado do Brasileirão com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

Sob o comando do Bahia, foram 21 jogos disputados com 7 vitórias, um empate e 13 derrotas.