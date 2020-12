Bahia e Ceará dividem premiações do futebol nordestino: Confira os resultados

A tarde desta quarta-feira foi de premiações para o futebol nordestino. Em votação popular organizada pela Copa do Nordeste, jogadores e clubes receberam homenagens e foram lembrados pelos seus feitos na temporada.

Com os resultados sendo compartilhados no perfil oficial do Twitter da Copa do Nordeste, o destaque ficou para as equipes do Ceará e Bahia, que dominaram a timeline.

O HOMEM, A MÁQUINA, O MITO! Vina foi eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste, seguiu como o principal destaque do @CearaSC na temporada e agora é coroado como o CRAQUE DO NORDESTE EM 2020! 👑⚪⚫ pic.twitter.com/ND7JNlOyZd — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) December 23, 2020

Campeão da Copa do Nordeste em 2020 e com uma boa campanha no Brasileirão, a equipe do Ceará foi eleita a melhor equipe do futebol masculino. Junto ao time, Guto Ferreira também foi reconhecido como o melhor treinador da categoria. O artilheiro do Vozão e principal jogador do time, Vina também foi premiado como o melhor jogador do ano.

O evento também reconheceu o futebol feminino e a boa campanha do Bahia deu resultado fora de campo. O tricolor levou como melhor equipe na categoria, junto com o treinador Igor Morena e a jogadora Gadu – também melhores do ano.

Seguindo a lógica das outras premiações, Ceará e Bahia dividiram a seleção do ano. A exceção foi o zagueiro Maidana, do Sport, que conseguiu cavar um lugar na equipe.

E pra fechar nossa premiação, a Seleção do Nordeste em 2020 saiu do forno! Essa escalação PESADA foi feita por vocês! Eu não to conseguindo pensar em algum adversário páreo pra essa equipe! Só craques que fizeram um 2020 gigante! 👏🌵 pic.twitter.com/MxAvW6OyBR — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) December 23, 2020

Confira todos os resultados:

Camisa do ano: Ceará

Jogo do ano: Ceará 3 x 1 Bahia (final da Copa do Nordeste)

Torcida do ano: Bahia

Jogadora revelação: Nine (Bahia)

Jogador revelação: Maycon Cleiton (Santa Cruz)

Melhor treinador do Futebol Feminino: Igor Morena (Bahia)

Melhor treinador do Futebol Masculino: Guto Ferreira (Ceará)

Time Feminino do ano: Bahia

Time Masculino do ano: Ceará

Jogadora do ano: Gadu (Bahia)

Jogador do ano: Vina (Ceará)