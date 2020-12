Bahia é eliminado para o Defensa y Justicia e dá adeus à Sul-americana; veja a tabela da competição

O Bahia era o último representante brasileiro vivo na Sul-Americana. No entanto, após ser derrotado em casa por 3 a 2, o time treinado por Mano Menezes precisava vencer por dois gols de diferença no estádio Noberto Tito Tomaghello para avançar às semifinais. Não aconteceu. Pior: o Tricolor voltou a ser derrotado e deixa a competição pelas portas do fundo.

O Defensa y Justicia venceu por 1 a 0 e, assim, se junta ao Velez Sarsfield na semifinal. A equipe aguarda o vencedor da eliminatória entre Coquimbo Unidos e Junior Barranquila para conhecer seu adversário. O outro semifinalista sai do confronto argentino entre Independiente e Lanús.

