Bahia emite nota oficial onde Ramírez nega ter ofendido Gerson

No seu site oficial, o Bahia emitiu um comunicado nas primeiras horas dessa segunda-feira (21) falando sobre a acusação de racismo feita pelo meio-campista Gerson, do Flamengo, para com o meia colombiano Índio Ramírez na derrota do último domingo por 4 a 3.

Segundo o relatado, Ramírez foi questionado sobre o ato e negou veementemente ter proferido qualquer ofensa em direção ao flamenguista. Apesar disso, a atitude do Bahia, também pontuada na nota, foi de afastar o jogador recém-chegado ao clube “até a conclusão da apuração”.

Além disso, o clube afirmou que o presidente Guilherme Bellintani fez contato com Gerson em sinal de solidariedade.

Confira a nota oficial do Bahia sobre o caso envolvendo Ramírez e Gerson