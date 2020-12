Bahia fica no 0 a 0 com Unión na Argentina, avança e espera por Vasco ou Defensa y Justicia nas quartas

Nesta terça-feira (1), o Bahia conquistou classificação suada sobre o Unión de Santa Fé-ARG para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana. No confronto de volta, disputado na Argentina, o Tricolor ficou no 0 a 0 e, como havia vencido em Salvador por 1 a 0, se classificou.

O primeiro tempo começou com os argentinos indo para cima do Bahia. Logo aos 6 minutos, Corvalán quase abriu o placar, mas desperdiçou.

A resposta dos baianos veio em dose dupla. Primeiro com Rossi, aos 18 minutos, depois com Gilberto, aos 23. O camisa 9 despediçou, inclusive, uma chance muito clara de gol, após driblar o goleiro Moyano, mas ficar sem ângulo para a finalização.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o VAR foi acionado e, após revisão do lance, o árbitro expulsou Luna Diale direto, aos 49 minutos, após entrada em Élber.

No segundo tempo, o Unión também começou trazendo perigo. Logo aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, Fernando Márquez deu cabeçada perigosa em direção à meta defendida por Douglas, mas a bola saiu.

Aos 21, o Bahia respondeu com Ramon, que acertou a trave de Moyano.

Aos 35, o Tricolor levou perigo mais uma vez com Gilberto, mas a resposta do Unión foi quase imediata, com Comas, que entrou no segundo tempo, perdendo chance incrível.

Aos 42, foi a vez de Douglas salvar o Bahia mais uma vez, defendendo cabeçada de Fernando Márquez.

Aos 49 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, o Unión chegou a balançar as redes, mas o árbitro, após checar o VAR, anulou o gol por impedimento na jogada.

Com o empate sem gols, o Bahia assegurou classificação para as quartas da Sul-Americana, pela segunda vez em sua história (a última em 2018). Nessa próxima fase, o adversário sairá do confronto entre Vasco e Defensa y Justicia-ARG, nesta quinta (3), em São Januário.

Rossi disputa bola com Corvalán, do Unión, nas oitavas da Copa Sul-Americana Getty Images

Club Atlético Unión-ARG 0 x 0 Bahia

GOLS: nenhum.

UNIÓN: Moyano; Vera (Cabrera), Blasi, Galván e Corvalán; Nardoni (Gastón González), Leyes (Comas) e Carbajal (Juan García); Luna Diale, Zenón (Esquivel) e Fernando Márquez. Técnico: Juan Manuel Azconzabal

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Elias), Anderson Martins (Ernando), Juninho e Matheus Bahia (Daniel); Rossi, Edson (Rodriguinho), Gregore, Ramon e Élber (Clayson); Gilberto. Técnico: Mano Menezes

Próximos jogos

Enquanto o Bahia volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Unión tem compromisso pelo Campeonato Argentino:

Sábado, 05/12, 19h, Bahia x Ceará

Sábado, 05/12, 19h20, Unión x Tucumán

*horário de Brasília