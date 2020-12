Balotelli acerta com time de ex-dirigentes do Milan e vai jogar com ex-Corinthians na Itália

Após uma temporada decepcionante no Brescia, Mauro Balotelli, 30, está de volta. E não será no Vasco, mas sim no Monza. A equipe da Série B, que tem como proprietário Silvio Berlusconi e executivo de futebol Adriano Galliani, ambos ex-Milan, anunciou o atacante neste sábado (5).

“Alguns amores jamais terminam”, disse Galliani, que voltará a conviver com Balotelli.

A expectativa é que o atacante, que terá no elenco Kevin Prince Boateng e Cristian Brocchi, ajude o Monza a realizar o sonho de Berlusconi e subir para a Série A. No elenco, está o lateral Carlos Augusto, vendido neste ano pelo Corinthians.

Atualmente, o clube está na oitava colocação, com 14 pontos. O que significa que está próximo da zona de disputa do playoff de acesso (entre o terceiro, quarto, quinto e sexto colocados da Série B).

Balotelli não entra em campo oficialmente desde antes da pandemia. Ele estava no Brescia, mas constantes atrasos em treinos e sumiços fizeram o clube rescindir o contrato em maio, antes do do previsto.

Para manter a forma durante todo esse tempo afastado do futebol, o atacante estava treinando em junto com uma equipe amadora de base, em Milão, o que significa que o Monza terá de trabalhar também para recuperar a forma física dele.

O atacante vai assinar contrato até 31 de maio de 2021, mês que representa o final da atual temporada. Mas um acordo assegura a renovação automática por mais um ano se o time subir.

O atacante teve o nome ligado ao Vasco recentemente por Leven Siano, candidato à presidência do clube cruzmaltino. Ele aguarda decisão judicial sobre as eleições realizadas há quatro semanas.

Mas Siano não foi uma voz solitária. Fábio Cordella, executivo e um dos líderes da chapa do candidato, afirmou que o italiano desejava vestir a camisa do Vasco e que o negócio poderia acontecer.