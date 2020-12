Banco do Brasil fica instável nesta quarta-feira (30)

Os aplicativos para Android e iOS do Banco do Brasil, bem como seu internet banking para navegadores, passam por instabilidade ou estão fora do ar nesta quarta-feira (30). O banco ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema, mas funcionários da instituição chegaram a afirmar que os sistemas internos do BB também deixaram de funcionar na manhã de hoje.

Segundo relatos no Twitter, usuários que tentam acessar o banco pelo celular sequer conseguem fazer login, deixando suas contas totalmente inacessíveis. Não há relatos de problemas nos pagamentos com cartão.

Eu sou especialmente sortudo ou é um problema geral @BancodoBrasil ?? pic.twitter.com/F29UZ7rFDk — ??Vitor Couto?? (@vfcouto10) December 30, 2020

O DownDetector também vem registrando problemas nas ferramentas online do BB. As primeiras reclamações começaram a aparecer às 10h de hoje. Não há qualquer indício de que a instabilidade no BB tenha qualquer relação com os problemas enfrentados pela Caixa desde o início desta quarta-feira.

Instabilidade atinge principalmente grandes capitais brasileiras (Reprodução/DownDetector)