Band acaba com programa de Mariana Godoy e demite toda a equipe · .

Menos de três meses depois de estrear, o Melhor Agora já deixou de existir. A Band cancelou o programa de Mariana Godoy na última semana e demitiu toda a equipe de produção e edição, que era reduzida e contava com cinco pessoas. A apresentadora, que deixou a RedeTV! para ter um programa diário matinal, passou por uma crise de ansiedade e está afastada da emissora.

Em 16 de novembro, Mariana foi diagnosticada com Covid-19. Por ser ao vivo, a atração ficou duas semanas fora do ar. Recuperada da doença, ela voltou à emissora e apresentou os programas exibidos em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Na semana passada, a jornalista foi às redes sociais e informou que ainda estava com alguns sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. “A dor de cabeça continua, mas o pior deles tem sido a crise de ansiedade”, escreveu.

“Nessa hora, ter o privilégio de trabalhar numa empresa que se preocupa com a saúde física e mental dos seus colaboradores não tem preço. Com o apoio da Band, estou me recuperando. E em breve estarei de volta. O ano de 2021 será de grandes novidades. E eu me sinto feliz por fazer parte dessa família e desses novos projetos”, agradeceu Mariana.

Sem frente de programas gravados, a Band encerrou o Melhor Agora. Ontem (14), a emissora já exibiu um episódio do reality Largados e Pelados no horário. Esse é o segundo projeto de Mariana Godoy que não deu certo em menos de seis meses.

Depois de ficar cinco anos na RedeTV!, ela foi anunciada como reforço da Band em junho. Inicialmente, comandaria um programa matinal. No entanto, a direção ficou descontente com os pilotos apresentados e decidiu priorizar o chef Edu Guedes na faixa da manhã.

Conforme o . antecipou, após a mudança de planos, a determinação foi criar um talk show noturno e semanal para Mariana, que foi feito às pressas. A atração entrou no ar em 21 de setembro, sem os devidos testes.

Em nota, a Band explica que a jornalista está se recuperando de sequelas da Covid-19 e diz que prepara “novos projetos” para o ano que vem.

“Em relação às recentes notícias veiculadas na imprensa, a Band reitera que Mariana Godoy está se recuperando das sequelas da covid-19, conforme ela explicou em suas redes sociais. A emissora está dando todo o apoio e Mariana terá um novo projeto na Band assim que sua saúde estiver restabelecida”, explica a emissora, em comunicado.