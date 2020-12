Banda 100% Fluminense e sucessos nas arquibancadas! Roupa Nova tem relação próxima com futebol

Muito além do mundo da música, o futebol perdeu um torcedor ilustre do Fluminense, nesta segunda-feira, com a morte do cantor do Roupa Nova Paulinho. Apaixonado pelo Tricolor, assim como os outros cinco integrantes da banda, o compositor e grande voz sofreu com complicações da Covid-19. Músicas na boca das torcidas e homenagem ao título do Flu: conheça a relação do Roupa Nova com o esporte.

O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos. pic.twitter.com/XTTgNf8HXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2020

Com diversos sucessos na última década e arrastando multidões aos palcos antes da pandemia de Covid-19, o Roupa Nova já comentou a curiosa coincidência dos seis integrantes – Paulinho, Feghali, Serginho, Cleberson, Kiko e Nando – terem a marca das três cores. Contudo, ele revela que o cantor acabou entrando na onda dos colegas.

– Foi uma coincidência. O Paulinho ainda era meio sem personalidade em relação a time, mas depois ele viu que a banda toda era Fluminense e sentiu muito pressionado, também não tinha nenhuma preferência séria, e aí resolveu ser Fluminense também – disse Ricardo Feghali, ao portal Goal, e seguiu:

Paulinho morreu aos 68 anos (Divulgação/Fluminense)

– O Paulinho que, em princípio não era Fluminense, mas depois passou a ser porque ele não tinha nenhum time de preferência, e aí virou Fluminense – contou ele, em 2015.



Torcedores ilustres das Laranjeiras

Nas arquibancadas pelo Brasil, os sucessos da banda também foram adaptados. Em 2010, após o título do Brasileirão conquistado pelo Fluminense, Kiko escreveu uma adaptação da música tema do programa da Globo “Esporte Espetacular” em homenagem ao clube das Laranjeiras. Assista!

Em 2013, eles foram homenageados como torcedores ilustres do clube, com direito a evento nas Laranjeiras. A música “Whisky A Go Go”, uma das canções mais lembradas da banda, se tornou música na torcida tricolor nas arquibancadas. Em rede social, o clube lamentou a morte de Paulinho.

– O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos – diz a nota.

Música da vitória de Senna foi gravada pela banda (JULIO PEREIRA / AFP)

Embalando Senna e times cariocas

Contudo, a rivalidade ficava de lado no mundo da música. “Whisky A Go Go” também é tema no Nilton Santos com a torcida do Botafogo e a versão do Flamengo rememora as conquistas do clube rubro-negro: “Lembrar você, sou campeão mundial”.

Outra curiosidade da banda é que foram eles, os seis tricolores, que gravaram na Rede Globo o famoso tema das vitórias do piloto brasileiro Ayrton Senna. Na entrevista, os instrumentistas afirmaram que nem sempre dá para acompanhar os jogos do clube no Maracanã e contaram da emoção de serem cantados nos estádios.

– Rapaz, isso é um barato, né? A gente fica feliz. Além do Fluminense, o Flamengo também fez, e agora tem um time na Argentina, não sei se é o Boca Juniors, que também canta a versão em espanhol do “Whisky A Go Go”. Então é muito legal saber que a CONFIRA está na boca das pessoas, da torcida. Principalmente do Fluminense, aí melhora muito.

Roupa Nova: “Foto da super homenagem feita pelo nosso querido Flu para o Roupa como torcedores ilustres. Que honra!”

(Reprodução/Facebook Roupa Nova)

Sobre Paulinho

Nascido em 1952, no Rio de Janeiro, Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no programa SuperStar (TV Globo), e a cantora Twigg. Durante a sua carreira, o cantor foi a voz de hits como “Canção de Verão”, “Sensual”, “Volta pra mim”, “Asas do Prazer” e “Meu Universo É Você”.

Roupa Nova virou sucesso a partir de 1980, quando começou a bando. Ao todo, eles são recordistas em temas de novelas da Globo, com cerca de 30 hits. “Roupa”, como ficou conhecido, completa 40 anos em 2020.

Paulinho foi diagnosticado com Covid-19 durante recuperação de transplante de medula óssea, realizado em setembro, para tratar um linfoma. Entretanto, o cantor precisou ser internado novamente por conta do novo coronavírus. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde.