Bandai confirma que Tales of Arise ganhará novidades em 2021

Durante o evento 25th Anniversary of Tales Series Special Delivery transmitido nesta terça-feira (15), a Bandai Namco trouxe novas informações sobre Tales of Arise. Segundo a publisher, o desenvolvimento do game está progredindo e os fãs irão receber notícias em 2021.

O produtor Yosuke Tomizawa, um dos entrevistados na cerimônia, se desculpou publicamente após meses sem novidades sobre Tales of Arise, que teve seu adiamento anunciado no início deste ano como resultado do impacto da pandemia na indústria dos games. Felizmente, Tomizawa também revelou que o desenvolvimento do título “está indo bem” e que sua equipe está pronta para publicar uma série de informações sobre o jogo já em 2021.

Aparentemente, o atraso teve uma ligeira relação com a importância do ano seguinte para a franquia Tales, que irá marcar os 25 anos de Tales of Destiny, primeiro título da saga e lançado originalmente em 1997 para o PlayStation.

Tales of Arise está previsto para chegar ao PS4, Xbox One e PC, ainda sem data confirmada.