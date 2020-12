Barack Obama elege filmes favoritos de 2020, e Bacurau está na lista

Quando chega o fim do ano, é difícil de encontrar quem não crie uma listinha de coisas boas com as quais teve contato. Grandes personalidades fazem o mesmo, a exemplo de Bill Gates, que elencou seus livros preferidos de 2020.

Desta vez, quem decidiu manter um ritual de divulgação daquilo que mais chamou a atenção foi Barack Obama, e o ex-presidente dos Estados Unidos contou para o mundo quais filmes, para ele, se destacaram durante os 12 meses que ficarão para a História devido à pandemia do novo coronavírus.

“Como todo mundo, ficamos muito presos neste ano. Com o streaming confundindo ainda mais os limites entre cinema e televisão, expandi a lista para incluir narrativas visuais de que gostei, independentemente do formato”, postou em seu perfil no Twitter, revelando um pouco de sua experiência de isolamento junto à família.

Crip Camp, um documentário sobre um acampamento de verão para adolescentes com deficiência, foi um dos destaques, ainda que contasse com um asterisco; afinal, é um projeto da Higher Ground, produtora fundada por ele e Michelle Obama em 2018. Não quer ser acusado de favoritismo, aparentemente. Vamos à lista oficial?

“Quem nasce em Bacurau é o quê?”Fonte: Reprodução

Se for, vá na paz!

Voz Suprema do Blues, Uma Mulher Alta, Nomadland, Soul, Lovers Rock, Collective, Mank, Martin Eden, Let Him Go, O Preço do Amanhã, Boys State e Selah And The Spades foram os filmes e documentários favoritos de Obama em 2020, com destaque a Bacurau, eleito, inclusive, o melhor longa-metragem em língua estrangeira pelo New York Film Critics. Séries, por sua vez, não ficaram de fora da seleção.

Better Call Saul, O Gambito da Rainha, I May Destroy You, The Boys, The Good Lord Bird, Devs, Arremesso Final, Mrs. America, The Good Place e City So Real fecham a lista.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

E você, assistiu a algum eles ou “tá sob um poderoso psicotrópico”?