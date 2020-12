Barcelona bate a Real Sociedad no Espanhol e se aproxima do G-4

Visca el Barça. Em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu a Real Sociedad, líder junto com os rivais de Madri em pontos, e o time catalão venceu de virada por 2 a 1. O brasileiro Willian José abriu o placar para o time do País Basco, e Jordi Alba e De Jong viraram.

BRILHO BRASILEIRO

A Real Sociedad mostrou porque está lutando na parte de cima da tabela e abriu o placar no Camp Nou aos 26 minutos. Após bate e rebate dentro da área blaugrana, Portu cruzou da direita e o atacante brasileiro Willian José só empurrou para o fundo das redes.

LATERAL EM GRANDE DIA

Pouco tempo depois de levar o gol, o Barcelona se lançou ao ataque e chegou ao empate com um belo gol de Jordi Alba. Griezmann tocou para o meio da área, a zaga cortou, e a bola sobrou com o lateral. O camisa 18 bateu de primeira e acertou o ângulo. Antes do intervalo, Alba serviu De Jong dentro da área, que bateu de primeira e virou.

TER STEGEN ERGUE O MURO

No fim da partida, a Real Sociedad teve grande chance de empatar, mas o goleiro alemão Ter Stegen mostrou porque é um dos melhores do mundo na posição. Após chute de Willian José, o arqueiro deu rebote e Isak apareceu cara a cara. Com o pé, o goleiro do Barcelona pegou o chute do adversário.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona novamente joga em casa. No sábado, os catalães recebem o Valencia, às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou. Já a Real Sociedad, joga fora de casa mais uma vez. O adversário será o Levante, também no sábado, às 14h30 (de Brasília).