Barcelona encara ‘nanico’ que sempre atropela, mas nunca caiu

No Brasil, é normal que torcedores de alguns clubes se provoquem por nunca terem sido rebaixados. Na Espanha, o grupo de equipes que possuem a honra de dizer que nunca deixaram a elite conta com Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao.

Um modesto time, porém, se intrometeu nesta seleta lista a partir da temporada 2013-14, ao subir para a primeira divisão do país. Com o título da segunda divisão naquele ano, o Eibar chegou em LaLiga para não mais cair.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nesta terça-feira (29), os Armeros terão a dura missão de quebrar o tabu que possuem com o Barcelona, no Camp Nou, a partir de 15h15, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

O Barça, que hoje luta para se recuperar de sequências negativas na temporada, nunca saiu derrotado de um confronto contra o Eibar. Em 12 duelos entre as duas equipes, os blaugranas venceram 11 vezes e empataram outra.

E a disparidade entre os dois times fica ainda maior quando o histórico é visto no número de gols marcados nos confrontos. Se fosse uma grande partida, o Barcelona sairia com a vitória com uma larga vitória por 41 a 6.

Braithwaite e Messi comemoram gol do Barcelona sobre o Eibar Getty Images

E o Eibar é, também, uma das vítimas preferidas de Lionel Messi. Com a camisa do Barça, o argentino marcou 20 gols contra os Armeros, 11° time com mais gols sofridos pelo jogador.

Apesar de nunca ter sido rebaixado, o modesto time espanhol esteve perto em duas ocasiões, incluindo a temporada passada, quando terminou na 17° colocação. No atual ano, o clube está na mesma colocação, um ponto acima da zona da degola.

O Barcelona, por sua vez, está na quinta posição, com um jogo a menos que o Villarreal e dois que a Real Sociedad, tentando se colocar entre os quatro primeiros do torneio.