Barcelona joga fora invencibilidade de 7 anos e atinge marca negativa inédita

Levar 3 a 0 da Juventus é horrível para o Barcelona, que perde a chance de terminar na liderança do grupo G e soma mais uma noite decepcionante na temporada 2020-21, além de marcas que há muito tempo não via – e uma que nunca aconteceu, aliás.

Segundo dados do MisterChip, perfil no Twitter especializado em estatísticas do futebol europeu, é a primeira vez que uma equipe, em toda a história da Champions League, larga com cinco vitórias na fase de grupos e não termina na liderança.

A Juventus precisava de um placar expressivo para terminar em primeiro lugar e conseguiu, graças a gols de Cristiano Ronaldo (dois, ambos de pênalti) e McKennie. Ambos terminaram com 15 pontos, mas a equipe italiana levou a melhor no confronto direto.

O resultado garante ao Barça também a perda de uma invencibilidade de 38 jogos no Camp Nou. Após 34 vitórias e quatro empates, o time espanhol volta a ser derrotado em seu estádio, o que não acontecia desde 1º de maio de 2013: curiosamente outro 3 a 0, para o Bayern de Munique, na semifinal daquela edição.

O 3 a 0 desta terça-feira (8) se soma às principais derrotas do Barcelona em casa na história da Champions. Segundo números levantados pelo MisterChip, a maior foi um 4 a 0, sofrido duas vezes, para o Colônia, em 1980, e para o Dinamo de Kiev, em 1997. Houve ainda um 4 a 1 para o Metz, em 1984.

Classificado, o Barça agora avança às oitavas de final e pode focar na sequência da temporada do Campeonato Espanhol. A próxima rodada de LaLiga acontece domingo (13), contra o Levante, de novo no Camp Nou.