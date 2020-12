Barcelona: Messi diz o que pretende fazer quando parar de jogar e detona saída de Suárez: ‘Uma loucura’

O mistério sobre o futuro de Lionel Messi é um dos tópicos mais comentados da atual temporada na Europa, com muitos rumores sendo apontados sobre sua decisão de renovar seu contrato com o Barcelona ou buscar um novo clube. Mas o argentino já tem ideia do que fazer bem mais à frente, quando parar de jogar.

Mesmo que na próxima temporada ele não seja mais jogador do Barcelona, no futuro ele pretende morar na cidade catalã.

“Penso em voltar. Quero morar em Barcelona, porque, quando deixar de ser jogador, quero estar no clube, de alguma maneira, ajudando em algo. É o que quero fazer”, disse Messi, em entrevista à TV “La Sexta”.

“Não sei o que serei, mas quero algo relacionado com futebol. É o que gosto, é o que imagino ser, mas não técnico. Não me vejo um treinador, talvez um diretor esportivo, para trazer os jogadores que penso que o clube precisa”, completou.

O camisa 10 ainda aproveitou para cornetar o Barça pela saída de Luis Suárez, no início desta temporada, para o Atlético de Madrid.

“Tinha decidido [deixar o Barcelona] antes da despedida de Luis Suárez, mas me pareceu uma loucura o que fizeram, a maneira que ele se foi. Saiu de graça, com o clube pagando seu contrato e para uma equipe que luta pelo mesmo que nós”.