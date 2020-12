Barcelona planeja negociar Coutinho na próxima janela de transferências, e novo presidente é quem dará OK

O Barcelona estuda a viabilidade da transferência de Philippe Coutinho durante a janela que começará no dia 1º de janeiro. A decisão final, de encontrar um clube interessado na compra do brasileiro, será deixada para o candidato vencedor das eleições, que serão realizadas no dia 24 de janeiro de 2021. A notícia, publicada pelo jornal ARA, foi confirmada pela ESPN por várias fontes, conhecendo alguns dos pré-candidatos do processo eleitoral e as intenções do presidente interino Carles Tusquets.

O brasileiro foi comprado em janeiro de 2018 do Liverpool por 145 milhões de euros (R$ 900 milhões, nas cifras atuais) – contando o preço fixo, mais as variáveis ​​que o Barça já teve que pagar e que podem ir até 160 milhões de euros (R$ 993 milhões). Coutinho tem vínculo com o Barça até junho de 2023.

Economicamente, a operação teria um efeito positivo imediato considerando a considerável economia que acarretaria para o salário, superior aos 24 milhões (R$ 149 milhões) brutos, que tem anualmente o brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Tusquets, que uma semana depois de tomar posse já alertou para a “problemática” situação econômica do Barcelona e deixou claro que só “se for vender jogadores poderá trazer reforços na janela de transferência”. O dirigente não tem poderes de acordo com os estatutos para tomar decisões executivas e, embora a situação seja semelhante à que aconteceu em 2015, quando o Barça contratou Arda Turan e Aleix Vidal sob o comando do presidente interino Ramon Adell, essas operações foram feitas com a concordância dos então candidatos e, também, com a condição de que o presidente vencedor das eleições cancelasse a operação. O que finalmente não aconteceu com a vitória de Bartomeu.

Agora seria o candidato vencedor nas eleições de 24 de janeiro quem faria oficialmente a operação de Coutinho, e qualquer outra que pudesse ocorrer, uma vez que ele assumisse o comando do clube. A decisão, porém, deve ter a aprovação final de Ronald Koeman.

QUEDA

De volta ao início desta temporada após sua passagem pelo Bayern de Munique, o brasileiro começou a temporada com o rótulo de essencial nos planos do técnico holandês e com uma atuação mais do que aceitável, que foi cortada pela raiz após sua lesão durante o Clássico contra ao Real Madrid e do qual não recuperou as sensações.

Após três semanas fora, a volta do brasileiro não correspondeu às expectativas. A ascensão de Pedri, que surpreendeu os mais otimistas, e as necessidades econômicas do clube colocaram Coutinho de volta ao palco, considerando uma possível transferência para auxiliar ​​nesta difícil situação financeira sofrida pelo Barça.