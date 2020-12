Barracos pegam fogo nas novelas · .

Se você gosta de ver o clima esquentando e personagens lavando a roupa suja sem pudores nas novelas, prepare a pipoca: os próximos capítulos terão barracos para todos os gostos. Em Laços de Família, Íris (Deborah Secco) levará uma surra de cinto de sua mãe. Já em A Força do Querer, Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai acertar as contas com Irene (Débora Falabella), com direito a sapatada.

Estes são alguns dos assuntos do 40º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das tramas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a confusão começará quando Ingrid (Lilia Cabral) chegar na casa de Pedro (José Mayer) e encontrar Íris dormindo na cama dele. A mãe achará que a filha está transando com o administrador do haras e a acordará na base do espancamento, surrando a garota. A jovem gritará e tentará explicar que (ainda) não é o que parece.

A novela das sete também terá um perrengue. Em Haja Coração, Tancinha (Mariana Ximenes) será levada por Beto (João Baldasserini) para assistir a um musical com Claudia Raia, mas ficará tão deslumbrada ao ver a atriz de perto que causará um quiprocó e irritará até a estrela da peça.

Em Amor Sem Igual, o julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo) promete fortes emoções. O réu estará muito nervoso e acusará Tobias (Thiago Rodrigues), que por sua vez virará o jogo novamente e perderá um importante aliado.

Por fim, em A Força do Querer, chegará o dia do confronto entre Joyce e Irene. No banheiro de um restaurante, a socialite perderá o controle e atirará seus sapatos de salto na rival. Ritinha (Isis Valverde) chegará para ajudar a sogra e dará uma surra de tapas na cara na vilã.

