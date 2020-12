Barroca analisa derrota do Botafogo para o Corinthians no Nilton Santos

O Botafogo teve uma tarde ruim ofensivamente e pagou caro, com derrota para o Corinthians, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O começo até foi promissor, com uma chance aos dez segundo, com Warley. Depois, porém, o clube carioca não se achou no ataque e pouco produziu. O técnico Eduardo Barroca reconheceu o desempenho abaixo do esperado do Botafogo.

“O Botafogo até teve uma chance antes dos dez segundos. Na minha visão, até o gol do Cazares, o jogo estava equilibrado, sem oportunidades claras para as duas equipes. Preciso reconhecer que o Botafogo não teve um jogo ofensivo bom. Após o gol do Cazares, o jogo ficou mais confortável para o Corinthians e, no segundo tempo, a gente precisou se abrir e arriscar”, analisou Barroca.

O técnico do Botafogo tentou de tudo. Colocou Matheus Babi ao lado de Pedro Raul. Lançou Kalou, Lecaros, Éber Bessa e Rhuan. Não funcionou.

“Usamos dois atacantes, dois pontas, fechei o jogo com o Rhuan de ala, fizemos todas as tentativas para sermos mais agressivos, mas o Corinthians não nos deu muitas possibilidades, tem uma linha defensiva muito experiente e, jogando com a vantagem, fez um jogo mais confortável. Tivemos problemas para criar não só pelas individualidades, mas a bola não queimou no pé do Corinthians, o que dificultou para gente”, acrescentou.

A derrota para o Corinthians frustra a reação do Botafogo, que havia vencido o Coritiba. O clube carioca perdeu a chance de colar nos rivais que também brigam contra o rebaixamento.

Com 23 pontos, o Botafogo está na 19ª colocação, a cinco pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Brasileirão, o clube carioca recebe o Athletico-PR, no dia 6, no Estádio Nilton Santos.