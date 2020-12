Barroca celebra fim de sequência de derrotas do Botafogo e exalta entrega do time

O Botafogo finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, após sete derrotas seguidas e cair para a última colocação. O técnico Eduardo Barroca se mostrou aliviado não só pelo resultado, mas também pela boa atuação da equipe diante do Coritiba, no Couto Pereira.

O triunfo de virada mostrou um time mais intenso e com muito espírito de luta. Entretanto, mesmo com a boa postura desde o início, o Alvinegro sofreu em campo e ficou em desvantagem no placar até os 29 minutos do segundo tempo.

“Estou bastante feliz pela vitória, pela entrega dos jogadores. Hoje o Botafogo mereceu por tudo que fez na partida. Essa vitória tem o mérito todo dos jogadores pela entrega que já tiveram no jogo contra o Internacional. Hoje, entendo que o Botafogo também jogou muito bem, criou, se entregou como tem que ser nesse tipo de situação e fomos coroados com a vitória”, afirmou Barroca em sua coletiva após a partida.

As substituições feitas pelo treinador no intervalo da partida foram fundamentais para a virada no placar, especialmente Cícero e Matheus Babi.

“Depois do intervalo a gente precisou se reequilibrar, voltar para o jogo emocionalmente. Nossa equipe foi ganhando espaço, os jogadores que entraram fizeram a diferença, algo que eu vinha cobrando muito. Fico feliz pelos jogadores que entraram, como Cícero e Matheus Babi, eu tenho falado desde que cheguei aqui que conto com todos”, destacou o treinador.

Embora tenha somado três pontos, a situação do Botafogo na luta contra o rebaixamento ainda é muito difícil. Mas ao menos a incômoda lanterna foi deixada para outro por enquanto.

“Sabemos que a caminhada é dura, mas era muito importante quebrar essa sequência, adquirir confiança. Corrigir as coisas com vitória é sempre melhor”, finalizou Barroca.

Com 23 pontos na 18ª colocação, os comandados de Eduardo Barroca terão pela frente o Corinthians na próxima rodada. A partida será no Nilton Santos, no próximo domingo.