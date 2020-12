Barroca exalta postura dos jogadores em vitória do Botafogo e afirma: ‘Partida deve servir como referência’

No sufoco e na raça, o Botafogo encerrou uma série de sete derrotas seguidas e venceu o Coritiba por 2 a 1 neste sábado, no Couto Pereira. O Glorioso deixou a lanterna e foi a 23 pontos, ganhando duas posições na tabela. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Eduardo Barroca exaltou o empenho de seus jogadores e afirmou que a quebra de sequência de resultados negativos dá mais confiança para equipe.

– Estou muito feliz pela vitória, muito feliz pela entrega dos jogadores. O Botafogo mereceu por tudo que os jogadores fizeram na partida. Acho que eles estão se entregando, se dedicando, essa vitória tem todo o mérito dos jogadores. Estou muito satisfeito com a postura deles. Eles já tiveram esse mérito contra o Internacional. O resultado contra o Internacional foi uma tremenda injustiça. A gente sabe que a caminha é dura, ainda temos um caminho duro pela frente. Mas é muito importante quebrar essa sequência ruim, com confiança fica tudo melhor. Estou bastante feliz com o que foi apresentado no Couto Pereira – disse Barroca.

Em uma breve análise da partida, Barroca afirmou que gostou da atuação de sua equipe e ressaltou importância de todos os jogadores do elenco.

– Eu acho que o Botafogo fez um bom primeiro tempo. Até o 20 minutos do primeiro tempo, a gente já tinha algumas finalizações. Em um momento de desatenção o Neílton conseguiu fazer o gol. Depois do gol do Coritiba a gente deu uma desestabilizada. No intervalo a gente se organizou, conversei com eles para gente colocar a cabeça no lugar. No segundo tempo, os jogadores que entraram fizeram a diferença. Hoje, além de muita entrega, conseguiram ser decisivos. Feliz pelos jogadores que entraram: Cícero, Babi. Eu conto com esses jogadores desde o início e estou cobrando muito deles. O mérito é deles e esse jogo vai ficar marcado na nossa caminhada final, como referência de entrega e dedicação – finalizou o treinador.

Com o resultado, o Botafogo deixa a lanterna do Brasileirão e sobe para 18º lugar, com 23 pontos conquistados. A equipe de Eduardo Barroca conseguiu encerrar o jejum de vitórias que já durava 12 jogos. No próximo domingo, o Botafogo encara o Corinthians, às 16h, no Nilton Santos.