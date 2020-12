Barroca projeta dificuldades para o Botafogo contra o Corinthians

O Botafogo tem uma série de confrontos decisivos pela frente no Campeonato Brasileiro. Décimo oitavo colocado na tabela de classificação, com 23 pontos em 26 jogos, o Alvinegro luta contra o rebaixamento para a Série B.

Neste domingo, a equipe vai receber o Corinthians, às 16 horas, no Engenhão, pela 27ª rodada. Após conquistar sua primeira vitória no comando do time em três rodadas, e a primeira após jejum de 12 jogos, Eduardo Barroca prevê um duelo difícil diante do Timão.

“Esse jogo com o Corinthians a gente tem que saber que é um jogo muito difícil, pelo momento do adversário, pelo nível dos jogadores que eles têm, pelo nível do treinador. Então a gente tem que saber que o mínimo que a gente tem que ter nesse tipo de situação é saber que a gente vai jogar mais uma final de Copa do Mundo”, projetou.

Embora o retrospecto em casa contra o Corinthians seja favorável ao Alvinegro, em 47 partidas são 25 vitórias, 14 derrotas e 8 empates, o Botafogo não vai bem como mandante em 2020. A equipe venceu apenas duas das 13 partidas em casa, além de seis derrotas e cinco empates.

“A gente precisa se entregar ao máximo, chegar na hora do jogo e se doar, entregar o máximo de competitividade, de organização. Porque a gente vai precisar jogar com um padrão de excelência muito alto, contra um adversário que a gente respeita. Mas vamos jogar dentro da nossa casa e a gente precisa afetar esse fator pra que a gente faça um grande jogo. Temos uma necessidade muito grande de conseguir um bom resultado pra reverter nosso cenário na competição”, afirmou Barroca.

Depois da partida contra o Timão, o Botafogo terá dois confrontos diante de concorrentes diretos contra a degola, Athletico-PR e Vasco. Se vencer os três jogos, o Alvinegro dará um enorme passo para escapar do rebaixamento, mas se fracassar, terá praticamente selado seu destino.