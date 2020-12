bastidores de vitória sobre São Paulo tiveram pedido de ‘raiva’ de Mancini e ‘premonição’

O Corinthians divulgou, nesta segunda-feira, bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. No treino que antecedeu o clássico, o técnico Vagner Mancini pediu “um pouquinho de raiva” a seus jogadores.

“Eu quero saber que nível… Deixa eu achar o termo… Em que nível nós estamos de raiva para o jogo? Baixo, médio ou alto? Porque o cara para desempenhar aquilo que ele pode, em termos de performance, ele tem que ter um pouquinho de raiva”, disse.

O técnico também conversou com seus atletas sobre uma situação específica de jogo: a saída em velocidade para o contra-ataque após roubadas de bola, exatamente como surgiu o gol de Otero no domingo, que garantiu os três pontos.

“Embora eles voltem rápido, é um lance que a gente tem jogadores de velocidade, é por isso a opção pelo Leo ou pelo Mosquito à frente, exatamente para roubar a bola e ter alguém para espetar, tá?”, disse o treinador durante treino.

Premonição

Se Mancini antecipou situações de jogo, Edizio, o roupeiro do clube, cravou exatamente como seria a partida. No vestiário, antes de a bola rolar, ele apostou: “Aquele jogo sofrido, de ataque cardíaco, 1 a 0, naquele sufoco. Bate-rebate, para fora do gol… 1 a 0”.

Perguntado em seguida sobre quem faria o gol, não teve dúvida: “Otero”.

‘Estamos no Corinthians, c…’

Ainda antes de a bola rolar, Flávio de Oliveira, preparador físico do Corinthians, falou na reunião com o grupo antes da subida para o aquecimento, como é de praxe. O discurso foi forte.

“É o jogo, é o clássico, nos preparamos muito bem, não tenham dúvida… Mas o que vamos fazer para passar bem na prova e ganhar a p… do jogo? Que preço que vou pagar? Isso que a gente tem que ter. Por tudo para fora, moçada. Com inteligência, sabedoria, organizadinho… Mas com um tesão do c… Lembra o quanto é gostoso ganhar”, disse.

“Esse tipo de jogo vai levar a gente lá para cima. Não tenham dúvida. Tenham ambição na competição, tenham ambição, estamos no Corinthians, c… Vamos dar uma sapecada, vamos dar uma pegada nos caras, vamos jogar futebol!”

Discursos no vestiário

Antes de a bola rolar, Ramiro alertou os companheiros: “Tira esses caras do conforto”. “Vamos nos impor”, foi outra frase, dita também por Gabriel. Em sua preleção final, Mancini pediu: “Correr, lutar, brigar, mas ser companheiro também, ser amigo”.

O discurso foi repetido na roda final, apenas com jogadores, por Cássio e outros líderes do elenco: “Lá dentro temos que ser amigos, correr pelo companheiro”

Duílio Monteiro Alves, presidente eleito do Corinthians para 2021, esteve no vestiário. Depois da vitória, abraçou cada um dos atletas. Antes da oração pós-jogo, Mancini parabenizou todos os jogadores e pediu uma salva de palmas pela atuação.

“Muito bacana ver hoje a disposição, mas não só disposição, o futebol jogado. Jogando melhor a maior parte do jogo. Boa semana de trabalho, bom jogo.”