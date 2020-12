Batwoman 2ª temporada: série ganha trailer apresentando nova heroína

Imagem: The CW/Divulgação

A 2ª temporada de Batwoman se aproxima e, a partir de agora, temos mais pistas de como vai funcionar a dinâmica da série após a saída de Ruby Rose, já que o manto da heroína precisa ser repassado para alguém. Javicia Leslie já havia sido confirmada como a nova Batwoman há um tempo, sendo um marco ver uma super heroína negra no comando de uma série da DC.

O trailer liberado mostra um pouco como será essa transição entre as duas heroínas. Como Kate Kane deixou a cidade vulnerável e repentinamente, os próprios jornais e os cidadãos se perguntam aonde ela pode ter ido, como mostra o vídeo.

Quem salvará a população dos grandes criminosos? A resposta vem no trailer divulgado. Confira!

Mais detalhes da 2ª temporada de Batwoman

Uma parte interessante do trailer é ver como a própria equipe que trabalha com a Batwoman está lidando com o desaparecimento de Kate Kane e o surgimento de uma nova heroína para carregar o seu manto. Enquanto uns insistem pela necessidade de encontrar uma nova pessoa, outros ficam receosos, pois veem a imagem da Batwoman associada apenas à personagem de Ruby Rose.

No entanto, fica claro que Ryan Wilder, a nova Batwoman, tem potencial de sobra para ser a heroína que a cidade precisa. Ela faz até mesmo adaptações no traje para mostrar que não está substituindo Kane, mas sendo a nova vigilante da área.

A série da DC volta às telas no dia 17 de janeiro de 2021. A 2ª temporada de Batwoman é agora protagonizada por Javicia Leslie.