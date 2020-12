Bayer Leverkusen goleia Hoffenheim e vira líder do Campeonato Alemão

Após o Bayern de Munique tropeçar no sábado, o Bayer Leverkunsen fez o dever de casa e assumiu a liderança do Campeonato Alemão neste domingo. Em partida válida pela 11ª rodada, a equipe recebeu o Hoffenheim e venceu por 4 a 1.

Os mandantes não demoraram para ter vantagem no placar. Logo aos quatro minutos, Bailey fez o primeiro gol. O atacante seguiu brilhando e ampliou aos 27 minutos.

Na segunda etapa, o Hoffenheim chegou a esboçar uma reação, com Baumgartner balançando as redes aos cinco minutos . No entanto, o Bayer voltou a ampliar aos 10, com Wirtz. Já nos acréscimos, ainda de tempo de Alario marcar de pênalti e sacramentar a goleada.

O resultado leva o Bayer Leverkusen à liderança com 25 pontos, um a mais que o segundo colocado Bayern de Munique. Já o Hoffenheim cai para a 12ª posição, somando 12 pontos.

⚫️‼️TOP OF THE TABLE‼️🔴 pic.twitter.com/9Kbjjb6kMR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 13, 2020

Confira outro resultado do Campeonato Alemão neste domingo:

Augsburg 2 x 2 Schalke 04