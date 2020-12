Bayern de Munique arranca empate no final com Leipzig com direito a show de Müller, gol ‘relâmpago’ e duas reviravoltas

O Bayern de Munique sofreu, mas conseguiu arrancar um suado empate diante do Red Bull Leipzig, em casa, por 3 a 3. O resultado garante a equipe de Hans Flick na liderança isolada da Bundesliga, com dois pontos à frente justamente do rival deste sábado.

O Leipzig vencia por 3 a 2 até os 30 minutos do segundo tempo, quando Thomas Müller, que marcou duas vezes, deixou tudo igual de cabeça.

O visitante não se intimidou com o Bayern de Munique e marcou logo aos 19 minutos do primeiro tempo. Nkunku recebeu em velocidade nas costas da defesa, driblou Neuer e tocou para o gol aberto para abrir o marcador.

Porém, entrou em ação o talento dos homens de frente dos donos da casa, que viraram a partida em apenas quatro minutos.

Aos 30, após lance individual de Coman, o francês serviu Musiala, que acertou um lindo chute da entrada da área, sem chances ao goleiro. Novamente pelo lado direito, Coman recebeu de Lewandowski e achou Thomas Müller, livre na área, virar o marcador.

Mas a festa do Bayern não durou nem um minuto. No lance seguinte, Justin Kluivert recebeu na área e girou para bater forte no canto e deixar tudo igual. O empate não foi o bastante para os visitantes, que mantiveram o forte ritmo no segundo tempo e logo conseguiram a virada.

Em cruzamento na área, Forsberg venceu a marcação e cabeceou para virar a partida e fazer 3 a 2 para o Leipzig. O Leipzig conseguiu segurar o Bayern até os 30 minutos do segundo tempo. Mas, novamente ele, Thomas Müller, recebeu cruzamento do lado direito e conseguiu o empate na raça para os donos da casa.

GOLS: Musiala, aos 30 min do 1° tempo; Thomas Müller (BAY), aos 34 min do 1° tempo e aos 30 min do 2° tempo; Nkunku, aos 16 minutos do 1° tempo, Kluivert, aos 36 minutos do 1° tempo e Forsberg, aos 3 minutos do 2° tempo (LEI).

Red Bull Leipzig: Gulacsi, Mukiele (Olmo), Konaté, Upamencano, Angeliño, Haidara, Adams, Sabitzer (Kampl), Kluivert (Orban), Nkunku, Forsberg (Poulsen). Técnico: Julian Nagelsmann

Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Boateng (Richards), Süle, Alaba, Goretzka, Martínez (Musiala), Sané (Gnabry), Müller, Coman (Douglas Costa), Lewandowski. Técnico: Hans Flick

Leipzig segue sem vencer na Allianz Arena em toda a história

Thomas Müller anotou dois gols na vitória deste sábado

Apesar da partida intensa, foram anotadas apenas 13 faltas

Bayern de Munique teve 10 escanteios contra apenas 2 dos visitantes

Classificação

Bayern de Munique: 1° colocado

Red Bull Leipzig: 2° colocado

Próximos jogos

Quarta-feira, 09/12, 17h*, Bayern de Munique x Lokomotiv (RUS), Champions League

Terça-feira, 08/12, 17*, Red Bull Leipzig x Manchester United, Champions League

*horário de Brasília