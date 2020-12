Bayern de Munique segue interessado em titular do Barcelona, mas jogador não quer saber de negociação

O Bayern de Munique segue interessado em assinar com Frenkie de Jong, mas fontes disseram à ESPN que as chances de o meio-campista deixar o Barcelona são mínimas, apesar das dificuldades financeiras dos catalães.

O clube alemão mostrou interesse no holandês na última janela de transferências e está preparado para gastar mais do que 70 milhões de euros para finalmente trazer um atleta que teve primeiramente como alvo quando ganhou destaque no Ajax. No entanto, ainda que precise de dinheiro, o Barça resistiu às tentativas do atual campeão da Champions League, se recusando até mesmo a conversar sobre a possibilidade de um acordo.

De Jong, de 23 anos, assinou um novo vínculo de seis temporadas no Camp Nou, e uma fonte próxima ao atleta diz que há menos do que 1% de chance de que ele se junte ao Bayern no futuro imediato.

A situação financeira do Barça permanece precária, no entanto, e é preciso vender antes que possa comprar em janeiro. Uma fonte do clube afirma que os catalães esperam estar aptos por um negócio por Neto e Junior Firpo, mas também escutariam ofertas razoáveis por Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, entre outros.

Philippe Coutinho, Pedri, Antoine Griezmann e Frenkie de Jong comemoram gol do Barcelona Getty Images

De Jong, que já foi comandado por três técnicos diferentes no Camp Nou desde sua contratação em 2019, não é um dos jogadores pelos quais eles vão aceitar ofertas. Porém, nenhum futuro de longo prazo no clube pode ser garantido após 24 de janeiro no momento.

Essa é a data em que será eleito um novo presidente, que deve trazer um novo diretor esportivo, ideias frescas e talvez até mesmo um novo treinador.

Até lá, os planos do Barça na janela de transferências permanecem no ar. O diretor esportivo, Ramon Planes, está trabalhando em acordos para deixar para o novo presidente, mas o técnico Ronald Koeman admitiu recentemente que será difícil fazer negócios até depois das eleições.