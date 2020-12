Bayern já admite saída de Alaba; Real Madrid tem interesse no defensor

Sem chegar a um acordo com o Bayern de Munique, David Alaba não deve ficar no clube para a próxima temporada. Livre a partir de janeiro para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, ele está no radar dos principais times da Europa.

O Real Madrid é o principal interessado no jogador e monitora a situação. Pelo lado bávaro, o próprio CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, garantiu que o clube alemão fez de tudo para renovar o contrato, mas não conseguiu chegar aos valores que o atleta pedia.

“O Bayern fez todo o possível para chegar a um acordo. Conversamos muito, mas queríamos uma resposta dele até o final de outubro. Não aconteceu e não sei se vamos retomar as negociações”.

“O que quero deixar claro é que nossa oferta refletia o quanto sentimos por ele. Mas ele não aceitou”, completou.

Sobre uma possível ida do multicampeão pelo clube para o Real Madrid, o CEO do Bayern não quis comentar o assunto.

“Não conheço os rumores. Ele está livre para negociar com quem quiser a partir de 1 de janeiro”, limitou-se a dizer o ex-atacante do time bávaro.

Alaba durante treino do Bayern de Munique, em 26 de julho de 2020 Getty Images

Aos 28 anos, Alaba defende o Bayern desde o início da carreira profissional (2009/10). Ele acumulou um empréstimo ao Hoffenheim na temporada seguinte e retornou em 2011/12. Desde então, faturou diversas vezes a Bundesliga e duas Champions League.